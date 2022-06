La fumata bianca è vicina: Raoul Bellanova è a pochi centimetri dal definirsi praticamente un giocatore dell'Inter. Sky Sport conferma che i nerazzurri hanno trovato la quadra definitiva col Cagliari per l'approdo a Milano del classe 2000, coi rossoblu che hanno accettato il cambio di formula per l'operazione richiesto dalla stessa Inter. Bellanova si trasferirà in prestito oneroso a tre milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a sette. L'Inter aveva provveduto a bloccare l'ex Bordeaux la scorsa settimana, adesso è solo questione di dettagli prima del sì definitivo.