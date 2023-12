Simone Inzaghi deciderà se inserire Alessandro Bastoni nella lista dei convocati dell'Inter per la trasferta del Maradona solo domani, ovvero nel giorno in cui il gruppo volerà a Napoli. Stando a quel che filtra da Appiano Gentile, riferisce Sky Sport, il difensore, che oggi si è allenato ancora a parte, sta bene e teoricamente sarebbe anche arruolabile ma lo staff medico predica prudenza perché il polpaccio è sempre una zona delicata. Ragion per cui, per evitare rischi, è plausibile che l'ex Parma e Atalanta torni per Inter-Udinese del 9 dicembre.

Quanto all'altro acciaccato in casa nerazzurra, Benjamin Pavard, tra 15 giorni dovrebbe tornare a lavorare in gruppo dopo aver tolto il tutore che era stato necessario indossare a causa della lussazione della rotula del ginocchio sinistro accusata nel match con l'Atalanta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!