A breve, Alessandro Bastoni metterà la sua firma sul contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi cinque anni, con stipendio da 5 milioni di euro a salire a stagione. Stesso discorso per Hakan Calhanoglu, l'altro nerazzurro in scadenza nel giugno 2024: il centrocampista turco formalizzerà l'intesa con la società a fine stagione. Per quanto riguarda le altre situazioni in ballo, sono in corso le negoziazioni per i prolungamenti di Edin Dzeko, Stefan de Vrij, Danilo D'Ambrosio e Samir Handanovic, ma ogni decisione definitiva verrà presa più avanti, dopo un'analisi con la società. Lo riporta Sky Sport.

