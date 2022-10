L'Inter al Camp Nou con due punte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi sarebbe intenzionato a confermare ancora una volta il 3-5-2 in vista del big match di Champions League contro il Barcellona. Dzeko e Lautaro in avanti, con Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan in mediana. La vera sorpresa potrebbe essere l'impiego dal 1' di Gosens, con il tedesco favorito su Dimarco. Sulla destra, come all'andata, spazio a Darmian. In difesa pronto a ricomporsi il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni davanti ad Onana, preferito per la terza volta consecutiva ad Handanovic.