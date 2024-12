Come già anticipato qualche ora fa, Nicolò Barella non sarà a disposizione per la sfida di domani contro l'Udinese. Il centrocampista sardo, uscito al 74esimo di Lazio-Inter per una lieve contrattura all'adduttore della coscia destra, oggi si è allenato a parte come fa sapere Sky Sport che tranquillizza però i nerazzurri: da Appiano Gentile non filtrano preoccupazioni, ma per non correre alcun rischio, il giocatore si sottoporrà domani a esami strumentali.

