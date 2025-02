Allenamento ancora in corso ad Appiano Gentile in vista del derby di domani sera contro il Milan. Difficile, quindi, sapere al momento se Hakan Calhanoglu sarà titolare contro la sua ex squadra: secondo Sky Sport, la decisione definitiva di Simone Inzaghi, come del resto affermato in conferenza stampa questo pomeriggio, arriverà soltanto domani, a ridosso della stracittadina. Le sensazioni però per il regista turco sono positive e quindi resta plausibile il ritorno da titolare.

Questa quindi la probabile formazione dei nerazzurri per la sfida di domani: Sommer: Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. C'è però di più: sempre secondo l'emittente satellitare, la dirigenza nerazzurra sta facendo un tentativo per rendere disponibile già domani Nicola Zalewski: si tratta evidentemente di una corsa contro il tempo, ma l'Inter vuole battere questa pista fino in fondo per dare subito a Simone Inzaghi il nuovo rinforzo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!