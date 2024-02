Simone Inzaghi comincia a ragionare sulla formazione da mandare in campo domenica nel match contro il Lecce di Roberto D'Aversa. Una sfida dove il tecnico nerazzurro continuerà ad applicare la logica della rotazione, vuoi per scelte obbligate come nel caso di Marko Arnautovic che sostituirà con molta probabilità l'infortunato Marcus Thuram, vuoi per decisione tecnica. Secondo Sky Sport, la gara contro i salentini può essere l'occasione per rilanciare dal primo minuto Kristjan Asllani e Davide Frattesi a centrocampo, mentre sulla corsia sinistra Carlos Augusto, protagonista di un match dal grande impatto partendo dalla panchina contro l'Atletico Madrid, è pronto a riprendersi il posto da titolare al posto di Federico Dimarco.

