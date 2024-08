L'Inter continua a monitorare giovani giocatori futuribili con un potenziale interessante. Tra i profili seguiti dalla dirigenza nerazzurra c'è anche quello di Tomas Palacios, difensore argentino classe 2003 attualmente in forza all'Independiente Rivadavia e in scadenza di contratto nel 2025. Lo riporta Sportitalia.

Il difensore nato a General Pico spicca per la sua stazza fisica (altezza di 196 centimetri) e per le caratteristiche tecniche: è di piede mancino, dettaglio da non sottovalutare vista la ricerca nerazzurra di un 'braccetto' sinistro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!