RSI, emittente svizzera, è particolarmente dura con Yann Sommer dopo l'eliminazione patita ai calci di rigore dalla selezione elvetica contro l'Inghilterra: "Yann Sommer, questo non è il suo Europeo", si legge sul sito.

Il giudizio sulla prestazione odierna è anche più duro: "Inoperoso per 80‘, poi fermo sulle gambe sul diagonale peraltro chirurgico di Saka. Forse coperto, di sicuro colpevole di non averci nemmeno provato. Ha un sussulto su Rice al 95’ poi però sui rigori non fa miracoli", si legge.

Un giudizio sicuramente severo per l'estremo difensore dopo quello che potrebbe essere stato l'ultimo Europeo della sua carriera.