Altro nome depennato dalla lista dei possibili obiettivi per l'attacco: secondo RMC Sport, l'Inter ha mollato Mehdi Taremi. I dirigenti del club nerazzurro non intendono accettare la richiesta di 30 milioni di euro da parte del Porto e opteranno per altre piste. Alla base della decisione anche l'ostacolo legato alla Coppa d'Asia in programma a gennaio, che priverebbe l'Inter del giocatore per cinque partite importanti.

❌️ #InterMilan give up for Mehdi Taremi !

🇮🇹 Italian officials didn’t want to match the 30M€ #FCPorto expectations & will go for other options. Inter told also player’s side the reason is that the Iranian Striker will be with his national team during one month & a half and… pic.twitter.com/fST0NfyDIS