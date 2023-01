Milan Skriniar ha comunicato all’Inter che per ora non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Anche secondo Repubblica il difensore slovacco ha scelto il PSG, che mette sul piatto 10 milioni di euro l’anno (invece dei 6,5 proposti dall'Inter). "Ora Marotta cercherà di capire se il Psg, che ha urgenza di un difensore per la linea a tre, è disposto a presentare un’offerta per prendere lo slovacco a pagamento ma subito anziché gratis ma a luglio. Però l’Inter avrebbe bisogno di un sostituto e ha pochi soldi: l’atalantino Scalvini è già troppo caro, meno costoso Castello Lukeba, ventenne francese del Lione".