Dopo la breve indiscrezione di ieri pomeriggio resa pubblica da Repubblica a proposito del passo indietro compiuto dal fondo sovrano saudita Pif in merito alla partecipazione all’operazione proposta dalla famiglia reale saudita di acquistare l'Inter, il quotidiano romano spiega meglio lo scenario.

La ricca famiglia d'Arabia intenzionata a mettere le mani sull'Inter, dopo la bocciatura di Pif, ha intenzione di radunare una cordata di investitori per poter acquistare il club nerazzurro. Secondo il retroscena dettato da Repubblica, che ci tiene a sottolineare come tali indiscrezioni non trovano la conferma del diretto interessato, "dietro l’operazione potrebbe esserci Al Waleed bin Talal Al Saud, miliardario, fondatore e proprietario di Kingdom Holding Company".

A lavoro per conto dei sauditi c'è uno studio legale con sede a Londra e uffici in 20 Paesi, Italia compresa, "che avrebbe chiesto alla proprietà interista documenti, dalla contabilità ai verbali dei cda". E oltre a Steven Zhang e ai suoi consulenti, "nel dialogo con possibili compratori ha voce in capitolo anche Oaktree" si legge su Repubblica che poi sottolinea come il presidente interista e il fondo statunitense siano costantemente a lavoro "per trovare un accordo sulla possibilità di spostare più avanti il termine del rimborso. Altra ipotesi è che la proprietà dell’Inter si faccia dare da un altro fondo i soldi necessari a chiudere il debito con Oaktree".

Le voci sui tentativi sauditi di acquistare il club nerazzurro si rincorrono da anni, come ben noto alle cronache, ma attualmente "non risulta un interesse diretto di Pif per club italiani".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!