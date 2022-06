L'Inter non vuole ripetere l'errore fatto l'anno scorso quando, causa cessioni forzate di Lukaku e Hakimi , si trovò con 7 punti di ritardo dopo dodici giornate complice il periodo di assestamento dopo un'estate difficile. "Quest’anno non vogliono ricascarci", si legge su La Repubblica. La strategia di mercato sembra ben delineata da tempo, a partire dal clamoroso ritorno a Milano di Romelu Lukaku , al quale gli uomini mercato del club vorrebbero affiancare Paulo Dybala , con cui l’accordo è vicino sulla base dei 6 milioni netti più bonus a stagione. Nella logica di sostenibilità ribadita da Marotta, però, devono prima partire Sanchez e uno fra Correa e Dzeko, che pure Inzaghi terrebbe con sé: soluzione difficile da trovare entro inizio luglio.

In difesa, l’obiettivo è reinvestire subito parte dei 70 milioni di euro attesi dalla probabile cessione di Milan Skriniar al Psg nell’acquisto di Gleison Bremer, al costo di 28 milioni di euro. E se Stefan de Vrij andrà al Chelsea con De Ligt, o al City, si sbloccherà la trattativa per Nikola Milenkovic, per cui la Fiorentina vuole una ventina di milioni. Un’altra pista, in salita, porta al turco Soyuncu del Leicester. Nei dialoghi del ds nerazzurro, Piero Ausilio, con le società di Premier sembra essere sparito il nome di Denzel Dumfries: nonostante l’arrivo di Bellanova, l’intenzione è tenerselo stretto.