L'Inter non vincerà lo scudetto della seconda stella seduta comoda sul divano, guardando le partite degli altri. Questa è l'indicazione che filtra dagli uffici della Lega di Serie A, dove si sta studiando il calendario della 34esima giornata di campionato. Secondo quanto risulta ai colleghi de La Repubblica, se i nerazzurri non dovessero sfruttare il primo match point tricolore nel derby di lunedì sera, in casa del Milan, allora in via Rosellini si troverà il modo per fissare la data della sfida casalinga col Torino che permetta gli eventuali festeggiamenti sul campo. "In base a questa esigenza saranno stabiliti gli orari delle due partite da cui – in caso l’Inter non vinca il derby - dipenderà il destino di questa Serie A: Inter-Torino e Juventus-Milan, entrambe in programma nel weekend del 27 e 28 aprile", si legge.

