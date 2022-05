Spunta un nuovo nome per il centrocampo dell’Inter. Come riportato da Repubblica, il club nerazzurro ha messo gli occhi su Ederson, uno degli artefici della salvezza della Salernitana. Il brasiliano classe 1999, scoperto dal ds Walter Sabatini, piace molto anche alla Roma, che però dovrà prima risolvere la questione relativa a Jordan Veretout. Simone Inzaghi, intanto, lo vuole fortemente in nerazzurro vedendo in lui il possibile erede di Arturo Vidal. Costo non basso: i campani chiedono almeno 20 milioni di euro.

Nel summit fiume di oggi, però, sono stati fatti anche molti altri nomi. In difesa Gleison Bremer resta l’obiettivo numero uno, il Torino continua però a chiedere 35 milioni di euro. A centrocampo piace molto anche Kristjan Asllani dell’Empoli (da battere la concorrenza del Milan, sarà decisiva anche la volontà del calciatore).