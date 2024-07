La corsa a Ricardo Rodriguez si allunga. Il difensore svizzero libero dopo essersi svincolato dal Torino non è stato infatti individuato dall'Inter come possibile rinforzo a costi contenuti per la propria rosa: secondo il portale Relevo, infatti, l'ex Milan è nel mirino anche del Betis, che dopo l'inserimento di Romain Perraud e le partenze di Abner e Juan Miranda ha bisogno di un nuovo terzino sinistro.

Il club andaluso ha seguito a lungo e ha l'intenzione di chiudere un accordo il prima possibile per far sì che l'elvetico, di padre galiziano e madre cilena, possa vestire la maglia biancoverde. Il calciatore, però, ha altre proposte sul tavolo. Nella lista delle pretendenti di Rodriguez sono presenti anche i turchi dell'Istanbul Basaksehir e i tedeschi dell'Hoffenheim, oltre alla solita schiera di club della Saudi Pro League dall'Arabia Saudita.

