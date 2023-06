Dialoghi estivi o poco più, ma l'idea c'è: insieme a Teun Koopmeiners, Giorgio Scalvini e Merih Demiral, Inter e Atalanta dialogano anche per Juan Musso, portiere argentino della Dea. La conferma arriva dal Quotidiano Sportivo: Musso, classe 1994, dal suo arrivo a Bergamo dove giunse tra consensi unanimi non ha mai convinto pienamente ed ha finito col giocarsi il posto da titolare nella squadra di Gian Piero Gasperini, col rischio all'orizzonte di vedersi scavalcato da Marco Carnesecchi, giovane in rampa di lancio di rientro dall'esperienza alla Cremonese.

Pertanto, l'ex Racing Avellaneda a 29 anni rischierebbe di perdere il treno della Nazionale argentina: un approdo all'Inter, dove potrebbe prendere il posto di André Onana, gli garantirebbe la visibilità per restare in corsa per la Seleccion. L’Inter ci pensa, ma solo per un prestito con riscatto facoltativo. Si attendono sviluppi.

