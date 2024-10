Un'Inter rinfrancata dalle quattro vittorie di fila si rittufa nella Champions League andando a caccia del bottino pieno nella trasferta di Berna contro uno Young Boys in grande crisi come testimoniano anche il cambio di tecnico e il decimo posto nel campionato svizzero.

QUI YOUNG BOYS – In panchina, dopo il licenziamento di Rahmen, siede ad interim Magnin. Esordio vincente: 2-1 al Lucerna. In campo si è visto un 4-3-1-2 con il rombo e due punte, atteggiamento che difficilmente sarà ripetuto stasera contro i nerazzurri di Inzaghi. Probabile il ricorso a un più abbottonato 4-2-3-1 che alla lugna sarà più un 4-5-1. Diverse assenze: out Zoukrou, Pfeiffer, Janko, Chaiwa e Conte, oltre a Husic non convocabile in Europa. Da segnalare la presenza in rosa di Males, di passaggio nell'Inter qualche tempo fa, e dell'ex atalantino Colley.

QUI INTER – Inzaghi deve fare i conti con tutta una serie di indisponibili tra calciatori out dalla lista Uefa e infortunati. Oltre al lungodegente Buchanan e a Correa e Palacios, stasera il tecnico nerazzurro non potrà contare neppure su Calhanoglu, Acerbi e Asllani. Particolarmente colpito il centrocampo, che ha recuperato da poco Barella e che vede il reintegro di Zielinski. L'ex Cagliari è in vantaggio sul polacco per il ruolo di regista, con Frattesi e Mkhitaryan mezzali. In difesa dentro Bisseck al posto di uno tra Bastoni (probabile) e Pavard. Dumfries e Carlos Augusto daranno il consueto cambio a Darmian e Dimarco. In attacco, invece, proprio come con la Stella Rossa, riecco Arnautovic e Taremi. Lautaro e Thuram partono dalla panchina: anche il match con la Juve pesa nelle scelte di Inzaghi. Convocati anche i baby Berenbruch e Aidoo.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Camara, Benito, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Ugrinic, Colley; Itten.

Panchina: Keller, Marzino, Seiler, Athekame, Conté, Lakomy, Imeri, Males, Virginius, Elia, Ganvoula.

Allenatore: Magnin.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Zoukrou, Pfeiffer, Janko, Chaiwa, Conte.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Bastoni, Aidoo, Darmian, Dimarco, Berenbruch, Zielinski, Lautaro, Thuram.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Buchanan, Acerbi, Calhanoglu, Asllani.

ARBITRO: Oliver.

Assistenti: xxx e xxx.

Quarto ufficiale: xxx.

Var: xxx (xxx).

