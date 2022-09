Ultima fatica del primo tour-de-force della stagione per i nerazzurri di Inzaghi: oggi l'Inter scende in campo alla Dacia Arena all'ora di pranzo con l'obiettivo di dare continuità alla striscia positiva partita una settimana fa col Torino e proseguita in Champions League a Plzen. Una cura ricostituente quanto mai essenziale in un momento molto delicato della stagione. Ma i friulani sono reduci da quattro successi di fila e rappresentano un ostacolo davvero alto.

QUI UDINESE – I bianconeri viaggiano spediti e non hanno particolari problemi di formazione, a parte i lungodegenti Masina e Buta. Sottil recupera tutti, anche Bijol e Makengo che avevano accusato problemi fisici. STa sempre meglio anche Beto che potrebbe riprendersi il posto da titolare scalzando Success: ballottaggio aperto.

QUI INTER – Inzaghi è ancora orfano di Lukaku e dovrà fare a meno anche di Calhanoglu, fermatosi in settimana a causa di una distrazione muscolare ai flessori. Ma se in attacco il posto del belga sarà senza dubbio di Dzeko, che ha superato la concorrenza di Correa, a centrocampo resta il dubbio tra Mkhitaryan e Gagliardini, mentre zero sono le chance per Asllani. Rientrato anche l'allarme per Brozovic: il croato ha saltato la partitella di ieri solo per precauzione, ma sta bene e sarà regolarmente in campo dall'inizio. Ballottaggi sulle corsie: Dumfries e Gosens in vantaggio su Darmian e Dimarco. In porta rientra dal 1' Handanovic, mentre Acerbi potrebbe essere preferito ancora a De Vrij dopo l'ottima prova in Champions League.

