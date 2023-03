E adesso vediamo se l'Inter ha imparato dai propri errori. Dopo il pari di Genova e il ko di Bologna, i nerazzurri provano a tornare al successo in trasferta in campionato che manca dallo scorso 28 gennaio (2-1 a Cremona). Il tutto a quattro giorni dalla notte tanto attesa, quella di Oporto.

QUI SPEZIA – Qualche grattacapo per Semplici, in particolare guardando al reparto arretrato privo di Reca, Holm, Bastoni e Moutinho: possibile lo spostamento a sinistra di Ferrer. Ampadu ed Ekdal, in dubbio fino alla vigilia, sono stati convocati e dovrebbero regolarmente far parte dell'undici titolare. Davanti ancora tridente con Nzola punto di riferimento centrale e Shomurodov in panchina.

QUI INTER – Importante per Inzaghi il recupero di Dimarco, mentre restano fuori dai convocati sia Correa che Skriniar. A sinistra, comunque, scontata la conferma di Gosens, finalmente in ottima condizione psico-fisica. Acerbi in vantaggio su De Vrij, Darmian verso la conferma da braccetto e Dumfries quinto a destra. In mezzo rifiata almeno inizialmente uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan: dentro Brozovic. In attacco, invece, solo Lukaku è certo di una maglia: Lautaro o Dzeko al suo fianco. E occhio alla porta: salgono le quotazioni di Handanovic, ma Onana non sembra avere un particolare bisogno di riposo.

---