Riecco la Champions League. L'Inter accantona per 90 minuti il campionato e il duello con il Napoli per rituffarsi nel clima europeo. C'è da cancellare il passo falso di Leverkusen e dare un colpo forse decisivo per staccare il pass diretto agli ottavi: a Praga, i nerazzurri stasera si giocano tanto dopo un ottimo percorso.

QUI SPARTA PRAGA – Dopo aver battuto il Salisburgo e pareggiato a Stoccarda, lo Sparta ha rimediato 4 ko di fila con City, Brest, Atletico Madrid e Feyenoord. Le residue chance di arrivare ai playoff, quindi, passano proprio dal match di stasera. Friis recupera Haraslin e dovrebbe poter contare anche su Birmancevic e Rrahmani. Da capire se sarà a disposizione Preciado, reduce da un lungo stop per un infortunio al menisco. Non ci saranno i rinforzi invernali Uchenna, Andersen, Vydra, Sevinsky, Garcia De Albeniz e Kuchta, tutti ovviamente fuori lista Uefa. Out per ragioni di mercato Tuci e Solbakken.

QUI INTER – Inzaghi valuta tre modifiche rispetto all'undici che era partito contro l'Empoli in campionato. Rispetto al match di domenica, torneranno dall'inizio Bastoni in difesa, Mkhitaryan a centrocampo e Thuram in attacco (sarà il debutto dal 1' per la Thu-La in questa Champions). Scelte obbligate dietro, considerando il perdurare dell'assenza di Acerbi (rimasto a Milano) e il recupero ancora non completo di Bisseck. In regia c'è il ballottaggio Asllani-Zielinski, con l'albanese leggermente in vantaggio. E occhio a Frattesi, che scalpita e insidia Barella, quest'ultimo reduce da ben sette partite di fila dall'inizio. Sugli esterni ancora Dumfries e Dimarco. Oltre ai lungodegenti Calhanoglu e Di Gennaro, indisponibili anche Correa e Palacios (non in lista).

---

PROBABILI FORMAZIONI:

SPARTA PRAGA (3-4-3): Vindahl; Panak, Sörensen, Vitik; Wiesner, Kairinen, Laci, Rynes; Birmancevic, Olatunji, Haraslin.

Panchina: Surovcik, Cobbaut, Zeleny, Ross, Suchomel, Sadilek, Penxa, Pesek, Danek, Krasniqi, Rrahmani.

Allenatore: Friis.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Preciado.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Darmian, Carlos Augusto, Buchanan, Zielinski, Frattesi, Re Cecconi, Zanchetta, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Bisseck, Calhanoglu, Acerbi.

ARBITRO: Hernandez Hernandez.

Assistenti: Naranjo e Sanchez Rojo.

Quarto ufficiale: Soto Grado.

Var: Martinez Munuera (Gomez).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!