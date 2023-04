Torna in campo l'Inter a brevissima distanza dal match avvelenato di coppa con la Juve. E all'orizzonte c'è già l'andata dei quarti di Champions a Lisbona. Ma oggi tutta la concentrazione dei nerazzurri è sulla Salernitana: reduce da tre ko di fila in campionato, la squadra di Inzaghi non può continuare a perdere ulteriore terreno per non rischiare di compromettere il piazzamento nei primi quattro posti.

QUI SALERNITANA – Doppia assenza dell'ultima ora per Paulo Sousa: sono finiti ko sia Fazio che Maggiore. Si va verso la conferma dell'ormai consueto 3-4-2-1, con Vilhena ancora in mediana a fianco di Coulibaly e Candreva-Dia a supporto di Piatek. Sambia l'uomo scelto per giocare sulla corsia di destra. Indisponibili ancora Mazzocchi e Crnigoj.

QUI INTER – Inzaghi sarà ancora orfano degli infortunati Calhanoglu e Skriniar ai quali si aggiunge anche la defezione di Cordaz oltre alla squalifica di D'Ambrosio (ancora un turno out). Rispetto al match di Coppa Italia di martedì scorso, dovrebbero tornare dal 1' i vari Onana, De Vrij (in vantaggio su Acerbi), Dumfries e Lukaku. Confermata la cerniera di centrocampo (nuova panchina per Asllani), mentre a sinistra Gosens è in vantaggio su Dimarco. In attacco, invece, riecco la Lu-La: Big Rom e il Toro dovrebbero essere preferiti a Correa e Dzeko.

