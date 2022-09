È già tempo di derby. Siamo solo alla quinta di campionato, ma il calendario mette subito di fronte Inter e Milan per la stracittadina milanese. I nerazzurri arrivano all'appuntamento odierno carichi per il successo rigenerante con la Cremonese e il conseguente punto di vantaggio sui cugini, che invece hanno impattato a fatica in trasferta con il Sassuolo, salvati dal solito Maignan che ha sventato anche un rigore. San Siro sold-out, ma ormai non fa più notizia.

QUI MILAN – Niente da fare per Rebic: il croato non ha recuperato e si aggiunge all'elenco degli indisponibili che comprende pure Florenzi, Krunic e, ovviamente, Ibrahimovic. Pochi dubbi per Pioli, sostanzialmente solo un paio sulla trequarti dove De Ketelaere e Saelemaekers sembrano in vantaggio su Diaz e Messias. Giroud ancora prima punta, Origi ce la fa e sarà in panchina.



QUI INTER – Inzaghi ha solo un paio di dubbi di formazione. Il primo riguarda la difesa e si lega anche alla fascia sinistra: Bastoni non è al meglio a causa di un attacco influenzale e potrebbe restare ancora in panchina. Si scalda Dimarco, con Darmian che sarebbe quindi confermato in corsia. Dovesse farcela il numero 95, invece, ballottaggio tra Dimarco e Darmian per la fascia, con Gosens più indietro. L'altro nodo da sciogliere è quello in attacco, dove Dzeko e Correa si giocano una maglia per formare con Lautaro il tandem offensivo. Prima chiamata per Acerbi. Dopo il recupero di Mkhitaryan, già in panchina con la Cremonese, Lukaku resta l'unico indisponibile.

