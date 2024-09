Torna la Champions League e lo fa con un nuovo format rivoluzionario. All'Inter il sorteggio ha riservato come primo avversario proprio il Manchester City, la squadra più accreditata del lotto assieme al Real Madrid. Serata speciale, dunque, con il pensiero che di certo andrà alla sfida che due anni fa decise la coppa in favore degli inglesi.

QUI MANCHESTER CITY – In campo ben dieci undicesimi della finale di Istanbul: all'appello manca solo Stones, che dovrebbe sedersi in panchina per far posto a Gvardiol. Per il resto, cambia lo schema (all'epoca era un visionario 3-2-4-1, ora un più canonico 4-2-3-1 ma solo sulla carta), però gli interpreti restano quelli. E Guardiola spera di ripetere l'epilogo dell'ultimo atto del 2023. Indisponibili solo Bobb e Aké.

QUI INTER – Inzaghi ha una gran voglia di vera Inter dopo quella opaca vista a Monza. Il tecnico nerazzurro, però, non potrà contare su Dimarco, uno dei suoi interpreti più brillanti: l'esterno mancino spera di recuperare per il derby dall'affaticamento muscolare, dentro Carlos Augusto. Out anche Arnautovic per febbre, mentre Correa e Palacios non fanno parte della lista UEFA. Rispetto al match di domenica scorsa, Inzaghi rilancia dall'inizio i vari Acerbi, Bastoni, Barella e Calhanoglu. Dal 1' anche Dumfries, reduce dal gol che ha evitato il ko in campionato e in vantaggio su Darmian. Occhio alle sorprese: Bisseck potrebbe essere preferito a Pavard, così come Taremi a Lautaro. E in rialzo ci sono anche le quotazioni di Zielinski che insidia Mkhitaryan. Ancora ai box Buchanan.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland.

Panchina: Ortega, Carson, Stones, Lewis, Wilson-Esbrand, Matheus Nunes, Kovacic, McAtee, Savinho, Foden, Doku.

Allenatore: Guardiola.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bobb, Aké.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Darmian, Asllani, Frattesi, Zielinski, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Buchanan, Dimarco, Arnautovic.

ARBITRO: Nyberg.

Assistenti: Soderkvist e Beigi.

Quarto ufficiale: Ladeback.

Var: Van Boekel (De Burgos).

