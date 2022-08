Terza giornata di campionato e subito scontro diretto per l'Inter di Simone Inzaghi, che torna per la seconda volta nell'Olimpico laziale a inizio torneo proprio come un anno fa. Stavolta, però, il tecnico piacentino spera che l'esito finale della partita sia differente da quello della passata stagione, quando i biancocelesti vinsero in rimotna 3-1 tra mille polemiche.

QUI LAZIO – Qualche dubbio di formazione per Sarri, che avrà tutta la rosa a disposizione. Casale e Gila sperano in una maglia, ma Patric e Romagnoli restano in vantaggio. A metà campo ballottaggio Basic-Vecino, con Luis Alberto che invece pare tagliato fuori. Davanti, invece, Pedro ha superato Zaccagni per formare con Immobile e Felipe Anderson il tridente. Ovviamente, nemmeno in panchina Acerbi, possibile rinforzo per l'Inter.



QUI INTER – Inzaghi dovrà rinunciare al solo Mkhitaryan, visto che Bellanova è recuperato ed è partito con la truppa nerazzurra verso Roma. Un paio di dubbi di formazione alla vigilia per il tecnico nerazzurro: uno riguarda la fascia sinistra e uno la linea mediana del campo. A sinistra regge il ballottaggio tra Gosens e Dimarco, con quest'ultimo che appare leggermente avanti anche su un possibile inserimento di Darmian. A metà campo, invece, Inzaghi deve scegliere tra Calhanoglu e Gagliardini: l'ex atalantino potrebbe essere la carta a sorpresa per reggere all'urto della fisicità di Milinkovic-Savic. Zero dubbi, invece, sia in difesa che in attacco. Handanovic saldamente tra i pali, solo panchina per Onana. A destra, infine, si va verso la conferma di Dumfries.



---