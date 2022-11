Derby d'Italia tra deluse quello che stasera andrà in scena all'Allianz Stadium di Torino. Bianconeri e nerazzurri devono rimediare a una partenza ad handicap in questo campionato e stanno provando a risalire. E se l'Inter può quantomeno godere per un passaggio del turno in Champions nel gruppo più duro di tutta la competizione, la Juventus è reduce anche dalla cocente retrocessione in Europa League.

QUI JUVENTUS – Tanti i problemi per Allegri, che però rifiata con i recuperi di Chiesa, Di Maria, Bremer e Vlahovic. Non tutti partiranno dall'inizio, ma già averli in panchina è un decisivo passo in avanti rispetto alle ultime uscite. La certezza è la linea mediana a cinque con Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic. Di Maria o Miretti potrebbero agire a supporto di Milik visti i continui dubbi sulle condizioni di Vlahovic, che al massimo partirà tra le riserve. Restano ai box Pogba, De Sciglio, Paredes, McKennie e Kean.

QUI INTER – Torna nell'elenco degli indisponibili Lukaku: il belga non ha fatto in tempo a riassaporare il campo che si è dovuto nuovamente fermare. Al contempo, però, riecco Brozovic, assente da Udine (18 settembre). Il dubbio riguarda le condizioni di Bastoni, colpito da attacco influenzale nelle scorse ore: il centrale è partito con la squadra, ma potrebbe lasciare il posto ad Acerbi. Per il resto, Inzaghi, rispetto a Moanco di Baviera, torna ad affidarsi ai suoi uomini più fidati: dal 1' riecco quindi Skriniar, Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco e Dzeko. Fuori causa anche D'Ambrosio, che si rivedrà a gennaio come Lukaku.

---