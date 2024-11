Torna in campo l'Inter e lo fa ospitando un Venezia in salute dopo la vittoria in rimonta sull'Udinese. Ma i nerazzurri, reduci dal successo rigenerante di Empoli, sono in trend positivo e hanno la ferma intenzione di non perdere terreno e restare agganciati saldamente al treno di testa proprio in vista dello scontro diretto con il Napoli in programma fra una settimana esatta.

QUI INTER – Inzaghi ha un dubbio su tutti e riguarda il centrocampo: chi in regia? Zielinski o Calhanoglu? Il turco è recuperato, ma farlo partire dal 1' potrebbe essere un rischio. L'alternativa ai due resta Barella come a Empoli, con Frattesi e Mkhitaryan mezzali. Ballottaggio anche in difesa: Bastoni in leggero vantaggio su Bisseck per completare il reparto assieme a Pavard e De Vrij. A Destra torna Dumfries, mentre a sinistra confermato Dimarco. E in attacco? Taremi sembrava indirizzato verso una maglia da titolare, ma nelle ultime ore sono in risalita le quotazioni della Thu-La. Tra i convocati anche Acerbi, dunque restano ai box solo Carlos Augusto e Asllani.

QUI VENEZIA – Per Di Francesco un solo indisponibile: Bjarkason. Per il resto, il tecnico dei lagunari ritrova tutti, anche Idzes e Sverko (quest'ultimo si gioca una maglia con Altare). In porta confermato Stankovic, uno dei tanti ex nerazzurri degli ospiti. Zampano e Haps partono davanti a Candela ed Ellertsson. In attacco duello Oristanio-Yeboah per completare il tridente atipico con Busio e Pohjanapalo.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Palacios, Darmian, Buchanan, Calhanoglu, Frattesi, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Asllani, Carlos Augusto.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Svoboda, Idzes; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Haps; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

Panchina: Joronen, Grandi, Sverko, Schingtienne, Candela, Ellertsson, Carboni, Sagrado, Andersen, Crnigoj, Doumbia, Yeboah, El Haddad, Gytkjaer, Raimondo.

Allenatore: Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bjarkason.

ARBITRO: Ferrieri Caputi.

Assistenti: Prenna e Cavallina.

Quarto ufficiale: Tremolada.

Var: Marini (Chiffi).

