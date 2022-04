Altra tappa fondamentale nel cammino verso lo scudetto per l'Inter, che stasera, calcio d'inizio alle 18, ospiterà in un San Siro ancora stracolmo una Roma rinfrancata da dodici risultati utili consecutivi in campionato (ultimo ko datato 9 gennaio con la Juventus). Un appuntamento cruciale per i campioni d'Italia, che dal canto loro arrivano all'appuntamento odierno consapevoli di aver ritrovato la strada giusta dopo il periodo negativo: il 3-0 nel derby di coppa ha confermato le sensazioni di inizio aprile. E ora ad Appiano nessuno intende mollare la presa.



QUI INTER – Inzaghi è tornato a gustarsi la 'sua' Inter, tosta, creativa e anche concreta in attacco. L'idea è quella di cambiare il giusto indispensabile tra una partita e l'altra, potendo poi contare in corsa su cambi all'altezza. E allora, rispetto al 3-0 al Milan di martedì scorso, blocco difensivo confermato davanti ad Handanovic, con Skriniar, De Vrij e Bastoni (uscito solo per crampi contro i rossoneri). A destra torna Dumfries al posto dell'ottimo Darmian, mentre a sinistra Perisic resta favorito su Gosens (il tedesco ha trovato il suo primo gol interista proprio nella stracittadina). Senza Vidal, toccato duro da Theo Hernandez, scontato rivedere a centrocampo Barella e Calhanoglu ai fianchi di Brozovic. In attacco, infine, salgono le quotazioni di Dzeko, in vantaggio su Correa e Sanchez per affiancare un Lautaro tornato a splendere.



QUI ROMA – La defezione dell'ultima ora è quella di Cristante, bloccato dalla lombalgia: Mourinho dovrebbe optare per Veretout, sganciando Mkhitaryan sulla trequarti assieme a Pellegrini alle spalle di Abraham (out Zaniolo per squalifica). L'alternativa è Afena-Gyan, con l'armeno in mezzo e il francese in panchina. Per il resto, cancellati i propositi di turnover in chiave Leicester: si punta sui migliori in ogni zona del campo. Anche Ibañez dovrebbe essere confermato a discapito di Kumbulla che sperava in una maglia.



