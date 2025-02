Coppa Italia, ci siamo: stasera a San Siro in campo Inter e Lazio. In palio l'accesso alla semifinale contro il Milan. Gara secca: chi vince si qualifica. Per la squadra di Baroni un obiettivo concreto, mentre per i nerazzurri in palio c'è soprattutto l'orgoglio, ma inevitabilmente la testa sarà anche alla supersfida scudetto di sabato contro il Napoli.

QUI INTER – Inzaghi fa i conti con assenze vecchie e nuove. Sommer ne avrà ancora per qualche settimana, Carlos Augusto dovrebbe rivedersi a Rotterdam, Thuram lavora per Napoli. Nel frattempo si sono fermati pure Correa e Zalewski, senza contare il lungodegente Di Gennaro. Insomma, ad Appiano Gentile è emergenza continua: aggregati ieri anche i baby Alexiou, Topalovic, Berenbruch, Cocchi e De Pieri. Prevedibile un turnover massiccio: rifiatano Acerbi, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu, Barella e Lautaro. Frattesi non è al meglio, quindi Mkhitaryan in campo dall'inizio. Dentro anche Dimarco viste le defezioni a sinistra. Si rivedono dal 1' Bisseck, Darmian, Zielinski e Arnautovic. Tra i pali Martinez.

QUI LAZIO – Dopo aver bullizzato il Napoli, la Lazio cerca di fare un'altra vittima illustre in coppa. Baroni non avrà a disposizione Castellanos e Dele-Bashiru, oltre ai lungodegenti Hysaj e Patric, ma recupera Vecino dopo tre mesi e Rovella che era squalificato a Venezia. In porta ancora fiducia a Mandas, mentre cambia la difesa con Gigot, Lazzari e Pellegrini (out dalla lista campionato e da quella UEFA, ma eleggibile in Coppa Italia). In attacco, l'idea è quella di piazzare Dia alle spalle di Tchaouna.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Taremi.

Panchina: Calligaris, Taho, Acerbi, Bastoni, Alexiou, Dumfries, Cocchi, Calhanoglu, Frattesi, Topalovic, Berenbruch, Barella, De Pieri, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Sommer, Thuram, Carlos Augusto, Correa, Zalewski.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna.

Panchina: Provedel, Furlanetto, Romagnoli, Provstgaard, Marusic, Tavares, Belahyane, Vecino, Basic, Pedro, Ibrahimovic, Noslin.

Allenatore: Baroni.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dele-Bashiru, Castellanos, Patric, Hysaj.

ARBITRO: Fabbri.

Assistenti: Imperiali e Capaldo.

Quarto ufficiale: Pezzuto.

Var: Chiffi (Aureliano).

