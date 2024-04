Smaltita la lunghissima sosta, sembrata più lunga del normale sia per le tante polemiche giornaliere che per il fatto di rivedersi in campo di lunedì, l'Inter ospita l'Empoli con l'obiettivo di ricacciare il Milan a -14 e blindare ancor di più lo scudetto.

QUI INTER – Inzaghi conosce benissimo le insidie che si nascondono dietro la partita di stasera e per questo l'ha preparata nei mimi dettagli, sfruttando anche il calendario che ha concesso ai nerazzurri di giocare di lunedì, potendo quindi ammortizzare meglio i rientri dei nazionali. Per questo motivo, difficile immaginare una formazione differente da quella solita. Sommer è recuperato e si candida per una maglia da titolare. Pavard e Bastoni in vantaggio sulla concorrenza per affiancare Acerbi in difesa. Darmian in vantaggio su Dumfries a destra. Tornano Carlos Augusto e Sensi, mentre restano out Arnautovic, De Vrij e Cuadrado. Davanti nessun dubbio: spazio alla Thu-La.

QUI EMPOLI – Più di un problema per Nicola, specialmente in difesa e a centrocampo. Difficilmente saranno recuperati Ismajli e Grassi, che al massimo andranno in panchina. In più c'è Maleh squalificato ed Ebuehi che ha già terminato la stagione. Spazio ancora a Bereszynski in difesa e a Gyasi sulla fascia destra. Zurkowski e Cambiaghi ancora alle spalle di Niang, con Destro e Caputo che scalpitano in panchina.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Carlos Augusto, Dumfries, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Sarr.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Arnautovic, De Vrij.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

Panchina: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Cacace, Bastoni, Kovalenko, Cancellieri, Shpendi, Caputo, Destro, Cerri.

Allenatore: Nicola.

Squalificati: Maleh (1).

Indisponibili: Berisha, Ismajli, Grassi, Ebuehi.

ARBITRO: Dionisi.

Assistenti: Valeriani e Fontemurato.

Quarto ufficiale: Monaldi.

Var: Marini (Mariani).

