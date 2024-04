Non manca tanto alla matematica conquista dello scduetto per l'Inter, che però non intende rallenatare la marcia proprio ora che il traguardo inizia davvero a scorgersi all'orizzonte. E così anche oggi contro il Cagliari al Meazza, la prima della classe ha tutta l'intenzione di non fare regali e andarsi a prendere gli ennesimi tre punti di questo campionato dominato.

QUI INTER – Inzaghi dovrà rinunciare a due pezzi da novanta come Lautaro e Pavard, entrambi appiedati dal giudice sportivo per somma di gialli, ma incassa recuperi importanti come quelli di De Vrij, Bastoni e perfino Cuadrado (anche il colombiano torna tra i convocati dopo tempo immemore). Bisseck e Sanchez i candidati a prendere il posto dei titolari assenti, mentre a destra Darmian parte in vantaggio su Dumfries. Mkhitaryan è diffidato, Frattesi ci spera, ma al momento il tecnico nerazzurro dovrebbe continuare a puntare sull'armeno nonostante il rischio di saltare il derby.

QUI CAGLIARI – I sardi sono in un periodo molto positivo, ma la zona retrocessione non è così distante. Assenze pesanti per Ranieri: oltre agli infortunati Mancosu, Pavoletti e Petagna, il tecnico romano dovrà fare a meno anche di due titolarissimi come Nandez e Deiola, entrambi squalificati. Si candidano per una maglia dal 1' l'ex Zappa e Prati. Oristanio e Gaetano alle spalle di Shomurodov la combinazione offensiva in vantaggio sulle altre.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Carlos Augusto, Dumfries, Cuadrado, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Pavard (1), Lautaro (1).

Indisponibili: nessuno.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Oristanio, Gaetano; Shomurodov.

Panchina: Radunovic, Aresti, Di Pardo, Azzi, Wieteska, Hatzidiakos, Obert, Jankto, Viola, Luvumbo, Lapadula, Kingstone.

Allenatore: Ranieri.

Squalificati: Nandez (1), Deiola (1).

Indisponibili: Mancosu, Pavoletti, Petagna.

ARBITRO: Fourneau.

Assistenti: Palermo e Garzelli.

Quarto ufficiale: Camplone.

Var: Di Bello (Valeri).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!