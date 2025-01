Il successo sul Venezia è servito a cancellare la parentesi amara della Supercoppa di Riad e a rimettere l'Inter sulle corrette rotaie del campionato, dove peraltro i nerazzurri nell'ultimo turno hanno preso un paio di punti a tutte le concorrenti eccetto il Napoli. Stasera il recupero con il Bologna, con la mente che torna inevitabilmente a un altro recupero con i rossoblu, quello della stagione 2021/22, quando il ko al Dall'Ara fu fatale in chiave scudetto. Altra storia, altra Inter: oggi l'obiettivo sarà anche quello di chiudere i conti con il passato.

QUI INTER – Inzaghi conosce perfettamente le insidie che riserva la partita odierna contro un avversario in grande salute. Al contrario, nonostante i risultati lusinghieri, l'Inter deve fare i conti con diverse assenze. Pesano, in particolare, i forfait di Mkhitaryan e Calhanoglu, già fuori a Venezia e sostituiti da Asllani e Zielinski. Si va verso la conferma dei due per completare la linea mediana con Barella, anche perché Frattesi non è al meglio ed è pure in mezzo a ripetute voci di mercato. Rispetto a domenica in Laguna, in attacco torna dal 1' Thuram a fianco di un Lautaro finalmente ritrovato. Darmian più di Pavard in difesa con De Vrij e Bastoni. A sinistra torna Dimarco. In panchina si rivede Acerbi assieme ai baby Berenbruch e Zanchetta. Fuori causa Bisseck, Correa e Di Gennaro.

QUI BOLOGNA – Ampia possibilità di scelta per Italiano, che infatti modificherà non poco l'undici di partenza rispetto a quello che aveva iniziato il match con la Roma domenica scorsa. Possibile una maglia da titolare per Posch (in vantaggio su De Silvestri), Lykogiannis, Orsolini, Fabbian e Castro. Casale in difesa al posto dello squalificato Lucumí, mentre in mezzo al campo si rivede Pobega dopo la squalifica. Ai box i lungodegenti Cambiaghi, El Azzouzi ed Aebischer.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Acerbi, Pavard, Palacios, Carlos Augusto, Buchanan, Berenbruch, Frattesi, Zanchetta, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bisseck, Di Gennaro, Calhanoglu, Mkhitaryan, Correa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro.

Panchina: Ravaglia, Bagnolini, De Silvestri, Erlic, Holm, Miranda, Ferguson, Moro, Urbanski, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Odgaard.

Allenatore: Italiano.

Squalificati: Lucumí (1).

Indisponibili: Cambiaghi, El Azzouzi, Aebischer.

ARBITRO: Pairetto.

Assistenti: C. Rossi e Mokhtar.

Quarto ufficiale: Bonacina.

Var: Meraviglia (Mazzoleni).

