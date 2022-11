Rialzarsi immediatamente dopo il ko di Torino con la Juventus: questo l'obiettivo dell'Inter che, dopo un ottobre quasi perfetto, è inciampata di nuovo in campionato, compromettendo la lunga rincorsa che ormai andava avanti dalla vittoria col Sassuolo. Di fronte il Bologna di Thiago Motta, che arriva a Milano dopo tre successi di fila.

QUI INTER – Inzaghi valuta qualche modifica alla formazione titolare e, intanto, perde anche Darmian: l'esterno si rivedrà alla ripresa del campionato a gennaio. Proprio a destra, occhio alle quotazioni in risalita di Bellanova: l'ex Cagliari potrebbe essere preferito a Dumfries. Ballottaggio anche in difesa: Acerbi o De Vrij tra Skriniar e il recuperato Bastoni. Spera in una maglia anche Brozovic dopo gli scampoli di gara contro la Juve: a fargli posto potrebbe essere Mkhitaryan. E in attacco scalpita Correa, che potrebbe far rifiatare uno tra Dzeko e Lautaro. Il bosniaco e il Toro, ad ogni modo, partono in vantaggio.

QUI BOLOGNA – Imbarazzo della scelta per Thiago Motta, che ne convoca addirittura 24: recuperato anche Kasius, resta ai box il solo Bonifazi. Diversi i dubbi da sciogliere: ballottaggi tra Cambiaso e Lykogiannis, Vignato e Barrow, Aebischer e Orsolini. Possibile 4-3-3 con Arnautovic unica punta.

