Notte di gala al Meazza: in scena va Inter-Benfica, match che lo scorso anno valse un quarto di finale della Champions League. Ora, nella medesima competizione, le due squadre tornano a incorciarsi a pochi mesi di distanza, ma stavolta nella fase a gironi. I nerazzurri ospitano i portoghesi dopo aver strappato l'1-1 in terra basca, mentre la squadra di Schmidt è scivolata al Da Luz con il Salisburgo: tre punti, dunque, già molto pesanti in chiave ottavi di finale.

QUI INTER – Inzaghi conosce alla perfezioni i pericoli della serata e per questo a Salerno ha tenuto a riposo diversi titolari. E allora stasera tornano in campo dall'inizio i vari Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco e, soprattutto, Lautaro: il capitano nerazzurro è in un momento d'oro come conferma il poker dell'Arechi servito in appena 27 minuti. In difesa si va verso la conferma di Pavard, con Darmian a insidiare Dumfries sulla fascia destra. Fascia che nel frattempo ha recuperato anche Cuadrado, assente dal derby col Milan: un'arma in più molto preziosa. In attacco, assieme al Toro, ci sarà ovviamente Thuram. Sempre out Arnautovic e Frattesi, mentre Sensi (comunque ko) e Agoume non sono in lista Uefa).

QUI BENFICA – È una squadra cambiata quella portoghese rispetto a un anno fa. In porta c'è quel Trubin a lungo accostato proprio all'Inter, mentre in mezzo spazio a Joao Neves e Kokçu. Joao Mario ha perso terreno in favore di Neres, con Di Maria e Rafa Silva a completare una linea di trequarti davvero ad alto tasso di fantasia e tecnica. In attacco finora Musa viene preferito all'ex viola Cabral. Unico assente lo squalificato Antonio Silva: con Otamendi ci sarà Morato. Recuperati Bernat e Guedes, escluso Joao Victor.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Darmian, Bisseck, Cuadrado, Carlos Augusto, Stankovic, Asllani, Klaassen, Sanchez, Sarr.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Arnautovic, Frattesi.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Joao Neves, Kokçu; Di Maria, Rafa Silva, Neres; Musa.

Panchina: Soares, Kokubo, Araujo, Jurasek, Bernat, Florentino, Chiquinho, Joao Mario, Tiago Gouveia, Guedes, Tengstedt, Cabral.

Allenatore: Schmidt.

Squalificati: Antonio Silva (1).

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Makkelie.

Assistenti: Steegstra e De Vriese.

Quarto ufficiale: Lindhout.

Var: Dieperink (Kajtazovic).

