Notte di campioni a San Siro. Per il debutto stagionale in Champions League dell'Inter, ecco il Bayern Monaco, squadra tra le favorite per la vittoria finale del trofeo. Dopo aver ospitato l'anno scorso il Real Madrid, poi campione a maggio, i nerazzurri ripartono nella competizione affrontando quindi un avversario altrettanto quotato e attualmente di livello superiore. Ma, si sa, nel calcio tutto è possibile.

QUI INTER – Non il miglior viatico per Inzaghi per approcciarsi al nuovo debutto in Champions League, una competizione che lo scorso anno ha lasciato tante sensazioni positive nonostante l'eliminazione beffarda con il Liverpool. Il ko nel derby ha colpito il morale dei nerazzurri, che però ora vogliono rialzarsi in fretta. Il tecnico piacentino valuta più di un cambio, ma forse non sarà rivoluzione come qualcuno auspicava. Scalpita Onana, che ora insidia Handanovic. In difesa, Bastoni resta in vantaggio su Dimarco, mentre occhio a D'Ambrosio che potrebbe scalzare De Vrij. A sinistra sono in risalita le quotazioni di Gosens, con Darmian che si giocherebbe il posto a destra con Dumfries. Mkhitaryan spera in una maglia: chi fuori tra Barella e Calhanoglu? In attacco, dopo l'impatto ottimo avuto con il Milan, Dzeko farà coppia con Lautaro. Lukaku unico assente.

QUI BAYERN MONACO – I bavaresi arrivano a Milano dopo il pari in Bundesliga con l'Union Berlino, un match nel quale la squadra di Nagelsmann non ha brillato particolarmente. L'attitudine, però, non è mutata: gara di comando, che si poggia su un 4-2-4 molto evidente, con la seconda punta che aiuta da vicino Mané. In tal senso, aperto il ballottaggio Müller-Musiala per assistere il senegalese. Sané e Coman in vantaggio su Gnabry per completare il reparto offensivo. In mediana, Sabitzer più di Goretzka, mentre in difesa dovrebbe rientrare Hernandez (fuori uno tra De Ligt e Upamecano).

