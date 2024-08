Anticipo del venerdì per l'Inter, che al Meazza ospita l'Atalanta, mai come quest'anno partita con qualche speranza di altissima classifica. Insomma, a Milano va in scena il primo scontro diretto della stagione, anche se la migliore condizione dei big è ancora lontana e ci saranno diverse assenze, anche pesanti. Ma, anche se siamo ancora ad agosto, tre punti pesano come quelli di marzo-aprile.

QUI INTER – Inzaghi conosce bene l'importanza del match di oggi e allora si affida all'undici tipo. Il grande dubbio riguarda l'attacco: Lautaro è totalmente recuperato dall'affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare il Lecce e si gioca una maglia con Taremi. La scelta sarà fatta solo in extremis, ma il capitano nerazzurro potrebbe aver operato il sorpasso decisivo sull'iraniano. Per il resto, conferme per Pavard, Darmian e Mkhitaryan, nonostante Bisseck, Dumfries e Frattesi soffino forte alle loro spalle. Ieri testato con i titolari Carlos Augusto, ma Dimarco resta il favorito per la sinistra. Prima chiamata per De Vrij dopo il ko con l'Al-Ittihad. Ai box resta il solo Buchanan.

QUI ATALANTA – Ancora problemi per Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi recupera Lookman (probabile panchina per lui), ma perde Zaniolo e Hien, oltre ai lungodegenti Scalvini, Scamacca, Sulemana, Kolasinac e Bakker. Prima convocazione per Rui Patricio e per gli ex interisti Bellanova e Cuadrado. C'è Toloi, ma dovrebbe essere Ruggeri a scalare in difesa con Djimsiti spostato in mezzo e Zappacosta a sinistra. Non convocato l'ultimo arrivato Kossounou. Panchina zeppa di baby.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Taremi, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Buchanan.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Ruggeri; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Brescianini, De Ketelaere; Retegui.

Panchina: Rui Patricio, Rossi, Del Lungo, Toloi, Godfrey, Palestra, Riccio, Cassa, Samardzic, Manzoni, Cuadrado, Lookman, Vlahovic.

Allenatore: Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Scalvini, Scamacca, Sulemana, Kolasinac, Bakker, Zaniolo, Hien, Kossounou.

ARBITRO: Marchetti.

Assistenti: Imperiale e Colarossi.

Quarto ufficiale: Sacchi.

Var: Marini (Doveri).

