Archiviato il pirotecnico 4-4 con la Juventus, l'Inter intende tornare alla vittoria stasera sul campo dell'Empoli, cancellando il ricordo deludente del Derby d'Italia considerando quello che poteva essere e non è stato. Da sistemare ancora le amnesie difensive che in questo avvio di campionato sono già costati diversi punti.

QUI EMPOLI – I toscani sono una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione soprattutto per il rendimento in trasferta, mentre in casa sono stati fin qui protagonisti di statistiche curiose: zero gol segnati e appena uno subito, il rigore molto contestato che è costato il ko col Napoli. Poi 0-0 con Monza, Juve e Fiorentina. D'Aversa non potrà contare sull'ex Esposito e ha due dubbi: Viti e Grassi non sono al meglio, pronti De Sciglio ed Henderson.

QUI INTER – Inzaghi cambia, ma non troppo. Rispetto alla partita con la Juventus, il tecnico nerazzurro potrebbe modificare solo due pedine del suo scacchiere. Pronti a partire dall'inizio ci sono Bisseck in difesa e Darmian sulla fascia destra, con Pavard e Dumfries dunque che andrebbero in panchina. Per il resto, tutto come domenica sera, quindi con Sommer tra i pali, De Vrij al centro della difesa, Zielinski (uno degli ex della serata) regista, Dimarco a sinistra e in attacco la Thu-La. Asllani non è ancora al meglio ma è partito con la squadra. Ancora ai box Calhanoglu e Acerbi, che puntano il Venezia. Carlos Augusto, invece, dovrà attendere pià tempo per tornare in campo.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo.

Panchina: Brancolini, Seghetti, De Sciglio, Marianucci, Tosto, Belardinelli, Cacace, Sambia, Henderson, Maleh, Ekong, Haas, Konaté, Pellegri.

Allenatore: D'Aversa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Esposito, Ebuehi, Zurkowski, Perisan, Sazonov.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Pavard, Palacios, Dumfries, Buchanan, Asllani, Frattesi, Berenbruch, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Acerbi, Carlos Augusto, Calhanoglu.

ARBITRO: Marchetti.

Assistenti: Scatragli e Moro.

Quarto ufficiale: Massimi.

Var: Serra (La Penna).

