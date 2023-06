Il giorno dei giorni, tanto per citare un interista vip come Ligabue. Ci siamo, l'attesa è finita: stasera, a Istanbul, in campo Inter e Manchester City per la finale di Champions League. Un appuntamento atteso dai Citizens, già finalisti (perdenti) due anni fa. Un appuntamento a sorpresa ma meritato per i nerazzurri, che tornano a giocare la partita più attesa dell'anno a distanza di 13 anni da Madrid. Gli inglesi partono con i favori del pronostico per diversi motivi, ma l'Inter si è meritata questa finale e non ha alcuna intenzione di fare da sparring partner. Anzi.

QUI MANCHESTER CITY – Nessun problema per Guardiola, che recupera Walker: era l'unico piccolo dubbio di formazione. In campo, quindi, l'undici migliore possibile, con Stones che in fase di possesso si alza sulla linea di Rodri e Akanji preferito ad Aké non ancora al top dopo il periodo di assenza. Nel 3-2-4-1 saranno come al solito Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan e Grealish a non dare punti di riferimento alle spalle dello spauracchio Haaland.

QUI INTER – Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi solo nella giornata di oggi, ma le indicazioni che arrivano portano a pensare che Mkhitaryan e Lukaku dovranno pazientare per partecipare attivamente al match di stasera. In vantaggio, infatti, ci sono Brozovic e Dzeko: il croato sta benissimo, mentre l'armeno è appena rientrato; il bosniaco ha sempre fatto bene in questo tipo di serate e la prepotenza fisica del belga potrebbe rivelarsi determinante nel secondo tempo con gli avversari più stanchi. Per il resto, tutto come sempre: Darmian-Acerbi-Bastoni linea difensiva, Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne, Barella e Calhanoglu mezzali e Lautaro punto fermo dell'attacco. In panchina anche Skriniar e Correa.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Panchina: Ortega, Carson, Laporte, Aké, Lewis, Sergio Gomez, Phillips, Palmer, Mahrez, Foden, Alvarez.

Allenatore: Guardiola.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio, Bellanova, Gosens, Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan, Carboni, Correa, Lukaku.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Marciniak.

Assistenti: Sokolnicki e Listkiewicz.

Quarto uomo: Kovacs.

Var: Kwiatowski (Frankowski e Fritz).

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE