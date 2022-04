Finalmente si gioca Bologna-Inter, il recupero tanto atteso del match non disputato lo scorso 6 gennaio. Una partita fatta passare da molti come un jolly favorevole ai nerazzurri, che invece avevano tutto l'interesse a giocarla a suo tempo e i ricorsi erano legittimati da una gestione del club felsineo tutt'altro che impeccabile. Stasera i 3 punti pesano tantissimo perché il bottino pieno garantirebbe ai campioni d'Italia il ritorno in vetta alla classifica a quattro turni dal termine del campionato. Dunque, testa solo al campo nonostante il clima anti-Inter creato ad arte ormai da settimane.



QUI BOLOGNA – La sorpresa è il rientro di Medel. Il cileno era stato fermato per due turni dopo il rosso con la Juve, ma il ricorso del club è stato accolto nella giornata di ieri e dunque il difensore sarà regolarmente in campo. Rispetto all'ultimo match con l'Udinese, Mihajlovic recupera anche Soumaoro e Arnautovic dopo le squalifiche. E ci saranno anche Skorupski, Schouten e Vignato che hanno superato il virus. Out solo Dijks e il lungodegente Kingsley.



QUI INTER – Inzaghi fin da domenica ha archiviato gli splendidi risultati contro Milan e Roma e il focus si è spostato immediatamente sulla gara di stasera, conoscendo bene il peso specifico che potrà avere alla fine del campionato. Il tecnico nerazzurro non potrà contare su Gosens, fermo per un affaticamento muscolare: straordinari per Perisic, che invece già pregustava un minimo riposo. Out anche Vidal e Caicedo: entrambi, a differenza del tedesco, sembrano sicuri di esserci contro l'Udinese. Rispetto al 3-1 sui giallorossi, Inzaghi rilancia dall'inizio Bastoni per Dimarco, mentre in attacco sono in ascesa le quotazioni di Correa. Il Tucu, dopo l'iniziale panchina con la Roma, potrebbe prendere il posto di Dzeko e tornare a far coppia con il connazionale Lautaro. Nessuna variazione in mediana: saldi Barella, Brozovic e Calhanoglu. Solito ballottaggio a destra: Dumfries favorito su Darmian, ma non si escludono sorprese dell'ultima ora.



