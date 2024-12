I tifosi interisti sono autorizzati a fare tutti gli scongiuri del caso, ma secondo l'Opta Predictor, che parte dalla classifica attuale, l'Inter ha grandi chance di tornare in finale di Champions League. Al contempo, però, sempre secondo le previsioni, a vincere il trofeo sarebbe il Liverpool di Arne Slot, in testa alla fase campionato della competizione proprio davanti ai nerazzurri.

Le probabilità di vittoria per i Reds sono del 20,7%, mentre quelle di raggiungere le semifinali sono del 51,3%. Inoltre, il club inglese si qualificherà automaticamente agli ottavi al 99,7%. E guardando la classifica non serve un grande atto di fiducia per crederci.

Per quanto concerne l'Inter, secondo Opta, ha il 98,1% di probabilità di qualificarsi tra le prime 8 assicurandosi così l'accesso diretto agli ottavi di finale. La percentuale di possibilità di sollevare il trofeo a Monaco di Baviera sono invece del 14,9%, con il 26,8% di chance di perdere l'ultimo atto del torneo.

Arsenal, Manchester City, Atalanta, Real Madrid e Barcellona, nell'ordine, seguono i nerazzurri nelle possibilità di conquistare la Champions League, sempre considerando l'attuale classifica.