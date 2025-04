La finale in casa? Attendere, prego. Se una squadra avrà ancora la possibilità di giocare la sfida del 31 maggio all'Allianz Arena non sarà il Bayern Monaco padrone di casa. I sogni e le dichiarazioni bellicose della vigilia si schiantano con la grinta e gli attributi dell'Inter, che rispondono come meglio non potrebbero alla stoccata improvvisa di Harry Kane con un uno-due micidiale firmato da Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, poi resiste agli assalti disperati della squadra di Vincent Kompany ringalluzzita dal pari trovato un po' per caso da Eric Dier, difendendo il 2-2 che vuol dire approdo nelle prime quattro d'Europa costringendo i bavaresi a vedersi ritorta contro l'eccessiva padronanza di loro stessi e a tornare a casa con le pive nel sacco. A sognare la finale ci va l'Inter, e con lei gli oltre 75mila di San Siro.

IL TABELLINO

INTER-BAYERN MONACO 2-2

MARCATORI: 52' Kane (B), 58' Lautaro Martinez (I), 61' Pavard (I), 76' Dier (B)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (87' 31 Bisseck); 36 Darmian, 23 Barella (87' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (71' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (81' 99 Taremi).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 21 Asllani, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BAYERN MONACO: 40 Urbig; 27 Laimer (83' 11 Coman), 15 Dier, 3 Kim (65' 22 Guerreiro), 44 Stanisic; 6 Kimmich, 8 Goretzka (83' 45 Pavlovic); 17 Olise, 25 Muller, 10 Sané (65' 7 Gnabry); 9 Kane.

In panchina: 18 Peretz, 48, 7 Gnabry, 16 Palhinha, 23 Boey, 24 Vidovic, 41 Kusi-Asare, 46 Karl.

Allenatore: Vincent Kompany.

Arbitro: Vincic (SLO). Assistenti: Klancnik - Kovacic. Quarto ufficiale: Jug. VAR: Borosak. Assistente VAR: Higler (NED).

Note

Spettatori: 75.625. Incasso: 10.061.474 euro.

Ammoniti: Kim (B), Dier (B), Arnautovic (I)

Corner: 6-6

Recupero: 1°T 2', 2°T 6'.

97' - FISCHIA VINCIC, RIEN NE VA PLUSSSSS A SAN SIROOOOOOOOO!!! L'INTER COL 2-2 DEL RITORNO SUPERA IL BAYERN MONACO E VOLA ALLE SEMIFINALI DI CHAMPIONS LEAGUE!!! Si chiude con un battibecco nel finale.

97' - Ultimo tiro del Bayern con Coman, alto.

96' - Baruffa davanti alla panchina Inter dopo che Stanisic spinge un raccattapalle.

95' - Sommer si allunga e blocca un tentativo debole di Muller. San Siro esulta.

93' - Fallo di Darmian su Coman, punizione che è un corner corto per il Bayern.

93' - Corner per il Bayern, Darmian anticipa ma tedeschi che recuperano palla.

91' - Sei minuti di recupero. Brivido per la difesa dell'Inter con Sommer che non controlla un pallone servendo Kane che calcia alto.

90' - Discesa libera di Gnabry che poi viene fermato dalla difesa nerazzurra.

89' - Fallo di mano di Kane, l'inglese protesta ma l'infrazione è evidente.

87' - Bastoni esce stravolto, dentro Bisseck ripescato da Inzaghi che stava facendo entrare Zalewski. In campo anche Frattesi per Barella. Bastoni però chiedeva di aspettare sentendosi pronto...

85' - Giropalla Bayern, Inter in difficoltà. Per fortuna, il cross di Pavlovic è bloccato da Sommer.

83' - Altri due cambi per il Bayern: Coman e Pavlovic rilevano Laimer e Goretzka.

81' - Inzaghi si gioca la carta Taremi, fuori Lautaro Martinez.

81' - Crossaccio di Gnabry che attraversa l'area e si perde dall'altra parte in fallo laterale.

79' - Guerreiro prova a sfondare tra tre difensori ma poi cade, Vincic giustamente non ravvisa fallo pur tra le proteste del portoghese.

76' - Il Bayern Monaco pareggia con Dier! Colpo di testa anche fortunoso dalla linea di fondo del difensore inglese sul cross di Gnabry che inganna Sommer!

75' - Carlos Augusto chiude la porta a Olise con un gran riflesso, aiutando Sommer.

75' - Mkhitaryan anticipa un pallone a ridosso dell'area lanciando Thuram, fermato da Urbig.

74' - Prova il tiro Calhanoglu chiedendo troppo a se stesso, palla fuori.

73' - Mkhitaryan viene travolto da Olise, punizione interessante per l'Inter.

72' - Proprio Dimarco lascia il campo, rimpiazzato da Carlos Augusto.

72' - Cross di Guerreiro anticipato da Dimarco, ma c'era comunque fuorigioco di Gnabry.

69' - Cartellino giallo per Arnautovic in panchina per proteste.

68' - Dimarco sembra intervenire sul pallone ma Vincic fischia fallo su Olise. Inzaghi si dispera platealmente.

67' - Tiro di Muller servito da Guerreiro, mancino scarico per lui e palla fuori.

66' - Zuccata subita da Acerbi in area, fallo in attacco e punizione Inter.

65' - Doppio cambio nel Bayern: fuori Kim e Sané, in campo Guerreiro e Gnabry.

63' - L'Inter è indemoniata: altro tiro di Darmian bloccato da Urbig.

IL GOL DI PAVARD: Corner battuto alla perfezione da Calhanoglu, il francese stacca meglio di tutti prendendo il tempo a Kim e trova la sua prima rete con la maglia dell'Inter pugnalando la sua ex squadra. E bissando per il momento il risultato dell'andata.

61' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNN PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARDDDDDDDDDDD!!

61' - Darmian raccoglie un tiro di Calhanoglu respinto e calcia a botta di sicura: Dier evita clamorosamente l'autogol.

IL GOL DI LAUTARO: Sul corner calciato da Dimarco, Lautaro controlla il pallone in area male ma poi brucia Kimmich arrivando sulla sfera per ribadirla in porta lasciando Urbig inerme.

58' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZ!!

56' - Bayern che ha preso l'inerzia del match. Grande occasione per Muller che da ottima posizione spara alto.

54' - Prova subito la risposta l'Inter con Thuram che arriva in area, fa due finte poi calcia un pallone troppo centrale per Urbig.

53' - Ci sono le proteste dell'Inter per un colpo subito da Mkhitaryan, ma l'azione è regolare.

52' - Bayern Monaco in vantaggio! Kane lascia tutti secchi con un colpo improvviso dopo aver puntato Dimarco che trova l'angolino!

50' - Urbig salva la porta: cross di Dimarco che viene sfiorato da Kane o Bastoni costringendo il portiere ad allungarsi per respingere in corner.

48' - Thuram salta Dier e vola in campo aperto, entra in area e tenta il dribbling venendo però chiuso da Laimer che arriva alle sue spalle. Per Vincic non c'è fallo. Situazione decisamente dubbia...

22.03 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.02 - Squadre che tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

21.58 - Non c'è posto nemmeno per uno spillo a San Siro: sono 75.625 gli spettatori presenti.

HALFTIME REPORT - Il Bayern Monaco interpreta a modo suo il concetto di fare la partita: la squadra di Vincent Kompany produce gioco ma lo fa spesso e volentieri in maniera molto maschia, con alcuni interventi al limite e un arbitro, Vincic, che a volte di dimostra troppo tollerante. Nonostante ciò, i pericoli maggiori di un primo tempo comunque di sudore li crea l'Inter, con Calhanoglu sempre protagonista prima con una punizione che non viene corretta in porta dai compagni, poi con un gran tiro che termina fuori di poco.

45' + 2' - FInisce qui il primo tempo: Inter e Bayern Monaco a riposo sullo 0-0.

45' + 1' - Saranno due i minuti di recupero.

45' - Altra stangata su Thuram da parte di Dier, inevitabile il giallo per il difensore inglese.

44' - Confusione in area interista, prova a risolvere Kane che servito da Stanisic si allarga troppo e calcia su Sommer.

42' - Intervento in ritardo di Mkhitaryan su Kimmich, punizione per il Bayern che però non frutta esiti apprezzabili.

40' - Cerca il triangolo l'Inter, Dimarco servito da Barella prova ad appoggiare su Thuram che però non arriva sul pallone.

39' - Sané anticipa la chiusura di Barella in area interista con un colpo acrobatico, tiro però debole e facile da parare per Sommer.

37' - Ancora Bayern con Kimmich che controlla e prova la volée centrale, parata da Sommer.

36' - Pericolo per l'Inter: Laimer attira Sommer in uscita poi crossa, il Bayern non trova lo spazio per colpire poi Sané calcia trovando la respinta difficoltosa di Sommer che manda in corner.

36' - Punizione per il Bayern, tiro di Sané ribattuto dalla difesa.

33' - Calhanoglu! Gran tiro dalla distanza del turco che va fuori di poco vicino al palo di sinistra della porta di Urbig.

31' - Rischia Urbig su un retropassaggio, il portiere riesce ad anticipare l'intervento di Thuram in extremis.

29' - Inter a un passo dal gol. Punizione di Calhanoglu sfiorata da Acerbi e Thuram e palla che sibila fuori di pochissimo.

28' - Intervento brutto di Kim su Thuram, giallo per l'ex Napoli.

27' - Goretzka abbatte Lautaro, tutto San Siro reclama per il giallo col capitano.

25' - Risale prepotente il Bayern, Darmian chiude in corner sul cross di Olise.

24' - Bella sortita di Bastoni che guadagna il primo corner dei nerazzurri.

23' - Thuram guadagna il fondo e prova a servire Lautaro, anticipato dalla difesa.

22' - Gladatorio Pavard che combatte con Kane strappandogli un fallo laterale.

21' - Bella palla per l'inserimento di Barella che prova a servire Thuram in area, anticipato da Kim.

19' - Lautaro compie un numero clamoroso tra quattro giocatori e lancia un'offensiva, poi però l'azione si ferma perché Thuram resta a terra. Inzaghi protesta con il quarto uomo per il gioco duro dei tedeschi.

17' - Vincic ferma il gioco, ravvisando un mani di Darmian.

14' - Intervento duro di Laimer su Dimarco, Vincic lascia correre poi fischia. Fase di pressing molto duro da parte della squadra di Kompany.

11' - Palla rubata a Barella da Muller che lancia Olise davanti a Sommer. Bastoni prima si perde il francese poi recupera alla grande e in modo regolare.

9' - Thuram guadagna l'area, sterza e poi scarica sulla sinistra per l'accorrente Dimarco che calcia senza troppa precisione, para Urbig.

8' - Intervento duro di Goretzka su Thuram, punizione Inter. Il nazionale tedesco però ha qualcosa da ridire.

6' - Barella sembra aver recuperato e torna in campo. Prova la conclusione Muller che scivola all'atto di tirare, Sommer para in due tempi.

5' - Barella si alza e va a bordocampo.

4' - Barella a terra dopo il contrasto precedente, interviene lo staff medico. Inizia il riscaldamento di Frattesi.

3' - Primo corner del match per il Bayern Monaco. Kompany in precedenza ha protestato per un contatto in area tra Pavard e Olise.

2' - Subito ripartenza nerazzurra, azione insistita lanciata da Darmian e chiusa da un tentativo di imbucata di Lautaro con Urbig che in uscita anticipa Thuram.

1' - Subito prima chiusura in sicurezza di Acerbi su Kane. E primi applausi da San Siro.

21.00 - Tocca al Bayern Monaco il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.58 - Lautaro e Muller davanti a Vincic per il sorteggio.

20.56 - Inter e Bayern Monaco entrano in campo, accompagnate da un mare di bandierine nerazzurre.

20.55 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Colpo d'occhio micidiale a San Siro.

20.48 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti ci sarà il calcio d'inizio.

