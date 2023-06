La situazione descritta ieri sera dai colleghi di Sportitalia trova conferme dal Mundo Deportivo: a Marcelo Brozovic piace e non poco l'idea di giocare per il Barça. Ma l'agente del croato spinge in direzione calcio saudita, per una questione ovviamente legata alle commissioni. Al Barcellona sono consapevoli di questa situazione: la dirigenza blaugrana sta cercando di entrare in sintonia con le idee di Brozovic, proponendogli la centralità del progetto.