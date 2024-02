In campo, tra domani e il prossimo 13 marzo, Inter e Atletico Madrid si daranno battaglia per conquistare i quarti di Champions League. Una doppia sfida che si annuncia avvincente, equilibrata, a differenza di quanto successo in sede di mercato, dove il club nerazzurro si è dimostrato più veloce nell'andare su due obiettivi comuni. Come si legge sull'edizione online di Marca stamane, infatti, nell'agenda di Andrea Berta, dirigente dei Colchoneros, c'erano sia Tajon Buchanan, laterale canadese arrivato a Milano a gennaio, che Mehdi Taremi, promesso sposo della Beneamata per luglio.

Per quanto riguarda l'iraniano, l'Atléti si era mosso per acquistarlo a parametro zero, ma arrivando troppo tardi, ovvero quando il giocatore si era già impegnato con i vice campioni d'Europa. Diverso il discorso per l'ex Bruges, che due stagioni fa aveva impressionato positivamente nelle sfide con la squadra di Simeone: in questo caso, i 7 milioni di euro sborsati dalla società di Steven Zhang hanno costretto gli spagnoli a battere in ritirata.

