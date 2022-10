15.33 - Le due squadre tornano in campo per il secondo tempo.

54' - Cartellino giallo per Stabile, autore di un intervento in ritardo.

66' - Curatolo riceve la palla buona in area ma l'arbitro ferma il gioco pescandolo in fallo di mano. Escono Kamate e Carboni per Andersen ed Esposito.

68' - BRUNO! Colpo di testa dell'attaccante che cerca di scavalcare Botis ma non calibra bene: presa alta per il portiere.

69' - Gol annullato all'Inter: schema da calcio piazzato, Di Maggio mette dentro e Andersen si allunga per mettere in rete. L'assistente però alza la bandierina subito.

91' - L'Inter conclude in 9: espulso per doppia ammonizione Stabile, reo di aver trattenuto Kumi.

Primo tempo poco entusiasmante tra Inter e Sassuolo, ottava giornata del campionato Primavera. A Interello le due squadre si studiano a lungo, senza tuttavia creare grossi problemi ai portieri. Degno di nota il duello tra Pieragnolo e Zanotti, che non si risparmiano nulla, mentre tra i nerazzurri spicca la fisicità di Kamate che ripulisce molti palloni. Troppo caotico invece Valentin Carboni. La migliore occasione è per gli ospiti, con Kumi che da ottima posizione calcia tra le braccia di Botis. Dall'altra parte l'Inter prova a creare i presupposti per segnare ma non va oltre tentativi fuori misura.

46' - Finisce qui il primo tempo.

45' - Assegnato un solo minuto di recupero.

45' - KAMATE! Il centrocampista spara altissimo dal limite dell'area su sponda di Carboni!

44' - Zanotti perde una frazione di secondo per lanciare Curatolo davanti a Zacchi e l'attaccante finisce in offside.

39' - Lancio profondo di Casolari e Botis esce di testa fuori dall'area, sul ribaltamento di fronte è Zacchi ad anticipare Curatolo, lanciato da Kamate.

36' - KUMI! Pieragnolo cross di prima e trova il compagno che arriva in corsa ma calcia centralmente tra le braccia di Botis!

33' - Buon lavoro di Kamate al limite dell'area, arriva in corsa Di Maggio e calcia ma trova una respinta di un difensore emiliano.

33' - Carboni cerca un sinistro a giro su punizione ma calibra male e manda fuori.

32' - Pieragnolo deve momentaneamente uscire per un problema alla caviglia dopo un contrasto con Carboni.

28' - Fallo gratuito di Fontanarosa su Russo, cartellino giallo per il difensore nerazzurro.

25' - Bruno va giù in area in mezzo a due difensori nerazzurri ma l'arbitro Arena gli fischia fallo contro.

22' - PIERAGNOLO! L'esterno sinistro spara altissimo su sponda di Bruno. Era una buona occasione.

16' - ZANOTTI! Valentin Carboni sfonda a sinistra e crossa sul secondo palo dove trova il terzino che al volo calcia alto!

15' - Russo fa da sponda sulla rimessa di Pieragnolo ma trova solo le mani di Botis che va in presa alta.

10' - Sugli sviluppi di un corner Kumi tiene vivo il pallone prima che vada sul fondo ma trova la reattività di Botis.

7' - Confusione nell'area del Sassuolo dopo un corner da destra di Carboni, l'ultimo tentativo è di Kamate dalla distanza ma viene murato.

4' - Errore nel disimpegno dell'Inter, Russo riceve e spara dalla distanza provando a sorprendere Botis: tiro fuori misura.

2' - Buona palla per Pieragnolo che crossa malissimo e manda il pallone sul fondo.

14.31 - La partita ha avuto inizio!

14.28 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

Zero vittorie e appena 3 punti in classifica. Bilancio a dir poco deficitario in campionato per l'Inter Under 19 di Cristian Chivu, reduce dall'onorevole sconfitta per 2-0 al 'Johan Cruijff' contro i pari età del Barcellona in Youth League. Il penultimo posto in classifica è piuttosto preoccupante e urge una sterzata, magari già oggi al 'Giacinto Facchetti Youth Development Center' contro il Sassuolo, settimo nella graduatoria.

A breve la diretta testuale di Inter-Sassuolo, che scenderanno in campo con le seguenti formazioni:

INTER: 1 Botis; 6 Guercio, 3 Fontanarosa, 13 Stabile; 2 Zanotti, 16 Di Maggio, 8 Grygar, 14 Kamate, 33 Pelamatti; 22 Curatolo, 10 Carboni. A disposizione: 32 Basti, 40 Delvecchio, 4 Stankovic, 7 Martini, 9 Zuberek, 11 Iliev, 15 Bonavita, 23 Esposito, 24 Andersen, 25 Biral, 26 Perin, 28 Stante, 30 Owusu, 31 Di Pentima, 35 Zefi. Allenatore: Cristian Chivu.

SASSUOLO: 16 Zacchi; 2 Loeffen, 3 Pieragnolo, 4 Casolari, 6 Abubakar, 8 Kumi, 9 Russo, 18 Mata, 27 Mandrelli, 28 Cannavaro, 80 Bruno. A disposizione: 33 Theiner, 7 Leone, 11 Baldari, 17 Lolli, 23 Foresta, 24 Touré, 26 Ryan, 29 Martini, 44 Henriksen, 45 Zaknic, 99 Sasanelli. Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Alberto Ruben Arena (sez. Torre del Greco). Assistenti: El Filali - Di Meo.