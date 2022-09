Seconda tappa europea per l’Inter di Simone Inzaghi, impegnata quest’oggi nell’impegno esterno contro i cechi del Viktoria Plzen. Sfida tra due squadre in cerca dei primi punti per muovere la classifica dopo essere uscite sconfitte dai precedenti incontri, importante in particolare per i nerazzurri che non vogliono e non possono permettersi un nuovo passo falso se vogliono nutrire le chance di qualificazione agli ottavi di finale, in attesa poi dell’esito della gara tra Bayern Monaco e Barcellona di questa sera. Il Viktoria appare avversario abbordabile, anche se tra le mura amiche del caldo catino della Doosan Arena diventa particolarmente ostico, fattore da prendere assolutamente in considerazione. Fischio d’inizio dell’arbitro elvetico Marco Scharer alle ore 18.45: seguite con noi di FcInterNews.it questa sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

18.10 - Arriva in campo il Viktoria Plzen. Al momento ampi spazi vuoti alla Doosan Arena.

18.07 - Inizia in questo momento il riscaldamento dell'Inter.

17.53 - Nel Viktoria Plzen, peso dell'attacco sulle spalle di Tomas Chory, con Mosquera, Vikanova e Sykora alle sue spalle.

17.51 - Francesco Acerbi è la grande novità di Simone Inzaghi per questa sfida. Il difensore ex Lazio, arrivato nell'ultimo giorno di mercato, debutterà in gare ufficiali con la maglia nerazzurra in sostituzione di Stefan de Vrij al centro della difesa. Il ballottaggio tra i pali è stato vinto da André Onana, mentre a centrocampo la novità è l'inserimento di Henrikh Mkhitaryan dall'inizio con Hakan Calhanoglu in panchina. Attacco con fuori a sorpresa Lautaro Martinez, giocano Joaquin Correa ed Edin Dzeko.

17.45 - Ecco le formazioni ufficiali di Viktoria Plzen-Inter: