Ormai non c’è più margine di errore: il Milan ha superato la Fiorentina portandosi a +5, ma al di là di qualunque sarebbe stato il risultato dei rossoneri l’Inter non poteva già in partenza avere alcun altro obiettivo che non fosse la vittoria. Anche se, questa sera, i nerazzurri arrivano alla Dacia Arena ospiti di una delle formazioni che stanno mostrando il miglior stato di forma attuale: l’Udinese di Gabriele Cioffi, andata a fare la voce grossa al Franchi nel recupero di mercoledì. Dopo la rabbia e l’amarezza per la beffarda sconfitta di Bologna, un atto di autolesionismo che rischia di avere un peso enorme nella lotta per lo Scudetto, la formazione di Simone Inzaghi deve riscattarsi prontamente per mantenere viva la speranza e non vedere sfuggire definitivamente l’avversaria proprio all’inizio della retta d’arrivo. Fischio d’inizio dell’arbitro Daniele Chiffi alle ore 18: seguite con noi di FcInterNews.it questa sfida senza appello con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

----

17.24 - Inizia in questi istanti il riscaldamento dell'Inter.

17.16 - Ivan Perisic, titolare, e Arturo Vidal, in panchina, sono i due diffidati in casa nerazzurra. Deve stare attento anche il tecnico Simone Inzaghi.

17.13 - Sulla panchina dell'Inter si rivedono Robin Gosens e Felipe Caicedo, che ha recuperato dal suo problema che lo ha costretto a saltare Roma e Bologna.

17.09 - Nell'Udinese, Gabriele Cioffi ritrova Roberto Pereyra, schierato titolare a centrocampo. Niente da fare per Beto, coppia d'attacco composta da Gerard Deulofeu e Isaac Success.

17.06 - Samir Handanovic alla fine stringe i denti e ce la fa: il capitano torna titolare di fronte alla sua ex squadra, mentre a centrocampo il posto dello squalificato Hakan Calhanoglu sarà preso da Roberto Gagliardini. Gioca Matteo Darmian a destra, in difesa conferma per Federico Dimarco.

16.59 - Ecco le formazioni ufficiali di Udinese-Inter: