Senza Romelu Lukaku, alle prese con un nuovo problema muscolare, Marcelo Brozovic e Danilo D'Ambrosio, l'Inter domani sera chiuderà il suo girone di Champions League in casa del Bayern Monaco in una partita che non avrà conseguenze sulla classifica, con i tedeschi già primi e a punteggio pieno e i nerazzurri sicuri del secondo posto. Un'occasione dunque per dare spazio, in uno scenario internazionale, a chi finora ha giocato meno considerando anche il prossimo impegno in campionato, domenica a Torino contro la Juventus. Intanto, Simone Inzaghi è protagonista della conferenza stampa presso l'Allianz Arena di Monaco di Baviera. A seguire le sue parole.