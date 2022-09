28' - Pareggio del Milan con Leao. Apertura di Tonali per l'attaccante che da sinistra con un tiro a incrociare fa 1-1.

31' - Altre scintille in campo stavolta tra Skriniar e Giroud per un contrasto tra i due. Ammonito Giroud.

34' - Palla lunga di Tonali per Giroud, tiro al volo alto. Momento favorevole al Milan ora.

37' - Angolo per il Milan, De Ketelaere di testa di poco alto.

45' - Break Inter con Lautaro che dal limite va al tiro immediato, deviato in angolo.

Finisce in parità il primo tempo del derby di Milano. Dopo un avvio molto fisico fatto di tanti duelli a metà campo, l'Inter sblocca gli equilibri con una fiammata di Brozovic, bravo a infilarsi al centro della difesa milanista e a raccogliere l'assist di Correa per infilare rasoterra Maignan in uscita. Il Milan però ha reagito subito trovando il pareggio 7 minuti dopo con Leao, uno dei migliori in campo. Dopo il gol l'Inter sbanda e arretra, ne approfitta il Milan che in pratica monopolizza il gioco creando le occasioni migliori, ma la difesa nerazzurra fa sempre buona guardia. Fiammata finale di Lautaro. Si aspetta ora una reazione dell'Inter nella ripresa.

46' - Si ricomincia: via al secondo tempo.

49' - Punizione per il Milan, incornata di Hernandez di poco fuori.

51' - Correa ostacolato al momento del tiro al limite, giallo per De Ketelaere.

63' - Primo cambio Milan: Brahim Diaz per De Ketelaere. Nell'Inter escono Barella, Bastoni e Correa, entrano Mkhitaryan, Dimarco e Dzeko.

67' - GOOOLLL!! DZEKOO!! L'Inter è ancora viva, bell'assist di Darmian per Dzeko, tiro di prima e palo-gol! La riapre!

68' - Progressione centrale di Dzeko, apertura per Lautaro che da sinistra mette di poco alto. Si è svegliata l'Inter!

77' - Gran tiro di Calhanoglu diretto all'incrocio, vola Maignan a dire di no.

81' - Bravo stavolta Skriniar a fermare in scivolata Leao che se ne stava andando ancora in dribbling.

84' - Pobega per Tonali e Kjaer per Calabria nel Milan.

84' - Gosens per Darmian e D'Ambrosio per De Vrij nell'Inter.

25' - Leao da sinistra cerca Calabria sul secondo palo, colpo di testa sballato.

21' - GOOOLLLL!! BROZOVIIICCC!! Gran palla in profondità di Correa per l'inserimento centrale di Brozovic che davanti a Maignan non sbaglia!

17' - Destro a giro di Leao, si allunga Handanovic sulla sua sinistra e respinge coi pugni.

16' - Cross di Leao, Bastoni per anticipare Giroud colpisce la traversa di testa ma l'arbitro fischia fallo dell'attaccante.

11' - Brozovic apre per Barella, palla di ritorno per Brozo che prova il tiro di prima, deviato in angolo.

8' - Duello in velocità Hernandez-Dumfries, l'arbitro vede una spinta dell'interista, si accende un piccolo parapiglia cui partecipano anche altri compagni, poi l'arbitro riporta la calma. Giallo per Hernandez e Dumfries.

6' - Discesa di Leao sulla sinistra, sponda di un compagno per De Keteleare che però si allunga la palla e la difesa interista spazza.

5' - Fallo di sfondamento di Barella sulla trequarti, punizione per il Milan.

1' - Comincia il match!

IL TABELLINO

MILAN-INTER 3-2

Reti: 21' Brozovic, 28' Leao, 54' Giroud, 60' Leao, 67' Dzeko

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria (84' Kjaer), 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Hernandez; 8 Tonali (84' Pobega), 4 Bennacer; 30 Messias (73' Origi), 90 De Ketelaere (63' Brahim Diaz), 17 Leao; 9 Giroud (73' Saelemaekers).

A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 5 Ballo Touré, 7 Adli, 10 Diaz, 14 Bakayoko, 21 Dest, 24 Kjaer, 27 Origi, 28 Thiaw, 32 Pobega, 40 Vranckx, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers. Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij (84' D'Ambrosio), 95 Bastoni (63' Dimarco); 2 Dumfries, 23 Barella (63' Mkhitaryan), 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 36 Darmian (84' Gosens); 10 Lautaro, 11 Correa (63' Dzeko).

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni. Allenatore: Simone Inzaghi.

Ammoniti: Hernandez, Giroud (M), De Ketelaere, Dumfries, Brozovic (I)

Recupero: 1'

------------------------------------------------------

18.00 - Fischio d'inizio, si parte! Il Milan batte il primo pallone del derby.

17.55 - Squadre in campo, ormai manca poco, ci siamo!

17.45 - Riscaldamento finito per le due squadre che rientrano negli spogliatoi, pronte a iniziare la sfida.

17.40 - Partono ora cori di incitamento della Curva Nord per Lautaro Martinez. A seguire anche cori per Calhanoglu, in risposta ai fischi rossoneri.

17.31 - La Curva Nord espone uno striscione con una frase storica di Giacinto Facchetti: "Ci sono giorni in cui essere interista è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui è un onore".

17.26 - Il maxischermo indugia sul primo piano di Hakan Calhanoglu e il pubblico di casa lo fischia sonoramente, avviando poi cori offensivi nei suoi confronti.

17.22 - Tocca all'Inter fare il proprio ingresso in campo tra gli applausi dei propri tifosi e i fischi di quelli rossoneri. In filodiffusione inizia 'Freed from desire', adottato a coro dal pubblico milanista e subito intonato.

17.18 - Accolto dal boato del Meazza, fa il suo ingresso tutto il Milan assieme a Stefano Pioli.

17.09 - Entra in campo la rosa dei portieri rossoneri per il riscaldamento.

Dopo la fine di un calciomercato particolarmente intenso e le sanzioni inflitte dalla UEFA, è subito tempo di derby di Milano. Milan e Inter si affrontano al Meazza, ovviamente tutto esaurito e con gli occhi del mondo addosso, ancora all'alba di questo campionato ma con la consapevolezza dello slancio che una vittoria potrebbe dare. Tra i grandi protagonisti della sfida mancherà il solo Romelu Lukaku, spesso e volentieri a segno nella stracittadina. Tra i rossoneri, Stefano Pioli ha molte opzioni e tra queste rientra, dall'inizio, il colpo estivo Charles de Ketelaere. Altra nota di cronaca: sarà il primo confronto stracittadino per la nuova proprietà del Milan, Red Bird: in tribuna VIP è attesa la prima stretta di mano ufficiale tra Gerry Cardinale e Steven Zhang. Intanto, ecco le formazioni ufficiali scelte da Stefano Pioli e Simone Inzaghi:

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Hernandez; 8 Tonali, 4 Bennacer; 30 Messias, 90 De Ketelaere, 17 Leao; 9 Giroud.

A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 5 Ballo Touré, 7 Adli, 10 Diaz, 14 Bakayoko, 21 Dest, 24 Kjaer, 27 Origi, 28 Thiaw, 32 Pobega, 40 Vranckx, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers. Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 36 Darmian; 10 Lautaro, 11 Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Meli, Peretti. Quarto Ufficiale: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.