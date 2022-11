JUVENTUS-INTER 1-0 (52' Rabiot)

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI JUVENTUS-INTER

77' - Fallo tattico di Danilo, che prende il giallo.

76' - Palo di Kostic! Il serbo calcia di potenza trovando il legno grazie anche al tocco decisivo di Onana.

75' - Correa lancia Lautaro che calcia, Szczesny para coi piedi.

74' - Cambia anche Inzaghi: fuori Calhanoglu e Dimarco, in campo Gosens e Correa.

72' - Tiro di Calhanoglu che colpisce in pieno Danilo, che resta a terra. Nella Juventus entra Chiesa al posto di Milik.

68' - Fallaccio di Skriniar su Alex Sandro, inevitabile il giallo per lo slovacco!

66' - Annullato il gol di Danilo! Di Paolo indica a Doveri il tocco del brasiliano, si riparte con un rinvio dal fondo.

64' - Di Paolo al lavoro per analizzare l'azione del gol del 2-0. Si valuta un possibile fallo di mano.

63' - Danilo! La Juventus raddoppia! Calcio d'angolo di Kostic e il brasiliano inventa una girata ad anticipare De Vrij, che sporca il pallone, e fulminare Onana.

62' - Kostic si libera di Dumfries e mette in mezzo, anticipato da un difensore.

60' - De Vrij largo di testa su corner, palla fuori di molto.

59' - Barella prova a lanciare Dumfries che però rimane piantato, recupera la Juve.

56' - Prima ammonizione dell'incontro per Calhanoglu.

52' - Gol della Juventus! Rabiot! Da calcio d'angolo dell'Inter Kostic salta Barella e si invola in avanti, servendo poi in area il francese che insacca al primo tiro in porta vero dei bianconeri!

50' - Momento di grande intensità in campo, spezzato da Doveri che fischia fallo su Dimarco.

47' - Szczesny alza in corner la conclusione improvvisa dalla distanza di Calhanoglu, gran tiro del turco e altrettanto bella risposta dell'estremo difensore.

46' - Cross di Fagioli sulla testa di Rabiot che manda alto.

-----

21.48 - Calcio d'inizio della ripresa per la Juventus: PARTITI!

21.48 - Squadre in campo per l'inizio della ripresa.

-----

47' pt - Doveri manda tutti negli spogliatoi: Juventus e Inter vanno a riposo sullo 0-0.

45' - Tiro di controbalzo di Acerbi, palla respinta da Alex Sandro in corner.

43' - Bremer ottimo in chiusura su Dzeko, Szczesny ringrazia e blocca un pallone potenzialmente pericoloso.

42' - Occasione clamorosa per Dumfries. Lancio perfetto di Mkhitaryan a trovare Barella che mette dentro al volo, inserimento dell'olandese che davanti a Szczesny manda alle stelle.

41' - Lunga trattenuta di Rabiot su Dzeko, Doveri fischia la punizione.

38' - Bremer a terra, il difensore si accascia dopo un controllo. Possibile problema muscolare per l'ex Torino che stringe i denti, anche se Bonucci e Gatti iniziano a scaldarsi.

37' - Lancio per Milik in lob, De Vrij ci mette la testa e anticipa il polacco.

35' - Doveri sanziona un fallo di Skriniar su Kostic, il capitano si lamenta sostenendo di non aver toccato il serbo.

34' - Velo di Lautaro per Dzeko, anticipa Danilo però Dumfries recupera e calcia rasoterra. Szczesny para.

30' - Kostic cerca una conclusione improbabile da lontano, pallone ampiamente alto.

29' - Ripartenza Inter sprecata da Calhanoglu che sbaglia il cambio di fronte per Barella.