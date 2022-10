INTER-SAMPDORIA 2-0 (20' De Vrij, 44' Barella)

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-SAMPDORIA

46' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter che chiude in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Stefan de Vrij e Nicolò Barella.

IL GOL DI BARELLA: Lancio di Bastoni per Barella, azione che ricorda tanto quella del gol alla Juventus di due stagioni fa. Il 23 nerazzurro arriva in area e calcia un proiettile che non dà scampo ad Aguero.

44' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! NICCOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BAAAAAAAAAAAAAAAAREEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

44' - Gabbiadini carica Bastoni, Massimi ravvisa il fallo.

40' - Altro fallo di Colley su Lautaro, stavolta il difensore non può sfuggire all'ammonizione.

37' - Amione va fino in fondo e prova il cross, Bastoni riesce a metterci il corpo e frenarlo.

36' - Curva Nord in silenzio, durante la partita è arrivata la notizia dell'agguato che è costato la vita a Vittorio Boiocchi, storico capo dei tifosi organizzati nerazzurri, assassinato in serata a Figino.

34' - Cross lento di Djuricic, Onana non ha problemi nella parata.

32' - Altro fallo di Yepes su Barella, che reclama il rosso per lo spagnolo.

31' - Bello spunto di Mkhitaryan, che lancia Dimarco il cui tiro prende l'esterno della rete.

29' - Cross di Amione, Onana esce e para sicuro in presa alta.

26' - Mkhitaryan parte verso l'area, poi calcia in diagonale mandando fuori.

25' - Sprint di Dumfries, cross dell'olandese per Lautaro anticipato di pugno da Audero.

24' - Colley interviene duramente su Lautaro, Massimi si limita a redarguire verbalmente il gambiano.

IL GOL DI DE VRU: Vola al terzo piano l'olandese sul corner di Calhanoglu, palla messa lì dove Audero non può arrivare mai. Si tratta del quarto gol che De Vrij rifila ai blucerchiati.

20' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!! STEEEEEEEEEEEEEEEFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNN DEEEEEEEEEEEEE VRIIIIIIIIIIIIJJJJJJJ!!!

19' - Brutto fallo di Yepes su Barella lanciato in avanti, giallo inevitabile per il centrocampista blucerchiato.

18' - Lautaro protesta per un mancato intervento di Massimi per un contatto con Ferrari, l'arbitro molisano fischia invece un fallo a favore dei blucerchiati.

18' - La Samp si gioca la carta del pressing alto, Inter che fatica ad uscire dalla terza linea.

16' - Dimarco viene atterrato da Gabbiadini, Massimi non interviene e la palla torna alla Sampdoria. L'esterno nerazzurro è visibilmente contrariato.

15' - Leris prova il tocco di prima per Gabbiadini, pallone fuori misura controllato da Onana.

13' - Dumfries crossa, Leris manda in corner.